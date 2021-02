FootAZ, votre spécialiste des programmes de foot TV pour Canal+. Votre guide des programmes fiable pour toutes les retransmissions en direct du jour sur Canal Plus : quel que soit le support, qu'il s'agisse des chaînes de télévision, de la TV HD, de la radio, des flux légaux de streaming IPTV en direct sur Internet ou sur votre smartphone - Canal+ en direct en un coup d'œil n'est disponible que sur FootAZ. Canal Plus de A à Z revient très bientôt !

Canal+ et le football, c’est d’abord une grande histoire d’amour et une promesse aux abonnés : celle de pouvoir regarder des matchs de football de qualité exclusivement sur les antennes de Canal+. C’est en novembre 1984 que Canal+ diffuse pour le première fois un match de football : c’est avec cinq caméras que les équipes de Canal ont retransmis le match entre le club de Nantes et le club de Monaco de division 1, l’ancêtre de la Ligue 1.

Loin de l’ère du tout numérique, de l’IPTV et du streaming, Canal+ devient la quatrième chaîne télévisée française et devient surtout la première chaîne privée, et donc payante. Si le cinéma est dans un premier temps la grande force de Canal+, la diffusion du football va permettre à la chaîne cryptée d’acquérir de la légitimité auprès des passionnés de football qui, dans la grande majorité, apprécient grandement les retransmissions télévisées des matchs. Le bouche à oreille et le travail de qualité proposés aux abonnés permet à Canal+ de se développer notamment grâce aux amoureux du ballon rond qui étaient prêt à souscrire à un abonnement mensuel pour suivre des matchs de football.

Canal+ a, dans son histoire avec le football, diffusé de nombreux matchs de football, tant sur Canal+ que sur les autres chaînes du groupe comme Canal+ Sport, Foot+ ou encore Canal+ Décalé. Ainsi, au fil des années, les abonnés ayant souscris à une offre Canal+ ont pu suivre des rencontres de championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, de National ou encore des matchs de Premier League, de Bundelisga, de Liga espagnole, de Serie A, de Jupiler Pro League, de la MLS américaine ou encore d’Eredivisie.

Si les championnats nationaux ont la part belle, Canal+ a, dans son histoire, également diffusés des matchs de football européens. En effet, Canal a diffusé des matchs de Coupe de l’UEFA, aujourd’hui plus connue sous le nom de Ligue Europa, mais également des matchs de la reine des coupes d’Europe, à savoir la Ligue des Champions. Au fil des années et suite à l’arrivée d’Internet, Canal+ s’est ouvert aux streaming et permet à ces abonnés de suivre sur différents écrans streaming de nombreuses rencontres de football.

Si Canal+ offre de nombreux matchs de football des meilleurs clubs européens, la chaîne cryptée n'est pas en reste quand il s'agit des matchs de Coupe du Monde. Ainsi, les personnes ayant accès à Canal+, tant sur leur télévision que sur les espaces de streaming, peuvent admirer les plus grands joueurs de la planète dans des matchs couperets et à enjeux. Le football féminin est également à l'honneur sur Canal+