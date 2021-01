FootAZ, votre spécialiste des programmes de foot TV en VF pour Marseille - PSG : Le guide des chaines fiable pour toutes les retransmissions en direct du match Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) : quel que soit le support, qu'il s'agisse des chaînes de télévision, de la TV HD, de la radio, des flux légaux de streaming IPTV en direct sur Internet ou sur votre smartphone ! Marseille - PSG en direct en un coup d'œil n'est disponible que sur FootAZ, le foot de A à Z ! Programme TV foot gratuit.

Streaming live Marseille - PSG

Vous souhaitez voir aujourd'hui le match Marseille - PSG retransmis en streaming HD gratuit en français en direct et vous cherchez des liens de livestream ? Vous trouverez sur cette page la liste des chaînes et diffuseurs officiels en France pour regarder au bon horaire la rencontre Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) en live sur leur chaîne. Aucune diffusion illégale de stream IPTV gratuit n'est listée sur FootAZ, ni aucune liste m3u, flux OTT (over the top) comme Dream Ott, Magnum Ott, Pure Ott ou Volka Pro2, King365 TV, Atlas Pro, Gogo TV, Orca Pro, Apollo Gshare ou Forever, Icosium, Iron TV, Avatar. Pour que le football continue de vivre et que des rencontres comme Marseille - PSG puissent avoir lieu, oubliez les flux gratuits illégaux et payez dès ce soir vos abonnements aux offres légales. S'il devait y avoir annulation du match suite à la Covid 19, le site FootAZ vous le signalera !

OM – PSG, le choc du football français est sur FootAZ

Cette affiche intemporelle oppose deux des plus grands clubs français de l’histoire de la ligue 1 : l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Ce duel au sommet, baptisé le « classique » (ou aussi le « classico) est un incontournable que chaque supporter de l’un de ces deux clubs va noter en premier sur son calendrier. Avec FootAZ, plus aucune excuse pour rater ce match ou ne pas connaitre la chaine qui le diffuse à la télé ou en streaming légal sur son site web !

Ce match enflamme le Stade Vélodrome chaque année et les joueurs de l’Olympique de Marseille ou du Paris Saint Germain ont toujours à cœur d’y briller. Alors que l’OM avait pour rival l’AS Saint Etienne, Bordeaux ou Nice entre les années 70 et 80, le PSG est venu bouleverser la donne en devenant le grand rival du club phocéen. C’est à présent une affiche importante du sport français.

L’affiche de la L1 PSG OM, à suivre à la télé ou en streaming légal

Ce match, bien au-delà d’être une simple journée de ligue 1, marque assurément une lutte de 90 minutes pour devenir le club français le plus populaire, dans un match suivi même en Afrique. En effet, ces deux agitateurs réguliers du mercato et des actualités du foot français ont pendant longtemps eu des joueurs aux qualités similaires et ont souvent été rivaux au classement. Même si à présent des équipes comme Lille ou Lyon sont devenus importantes en France, ces deux clubs historiques font assurément partie de l’histoire du championnat de France. Même les simples amateurs de football dans d’autres régions prennent du plaisir à regarder ce match en direct plutôt qu’à en regarder le résumé. Vous souhaitez vivre un grand moment de football ? L’offre en ligne ou à la télé pour le football est très vaste et change régulièrement, alors suivez le match en streaming ou découvrez le diffuseur télévisé grâce à FootAZ.

Historique des OM – PSG au Stade Vélodrome

Le nombre de victoires dans ce match est en faveur de l’OM à domicile, même si Paris est souvent venu faire un résultat au Stade Vélodrome, en particulier depuis l’investissement du Qatar au PSG en 2011. On se rappellera en particulier le festival de Ronaldinho lors de la saison 2002-2003 ou le but de Zlatan Ibrahimovic en 2014 à 10 Parisiens contre 11 Marseillais. Plus récemment, impossible également d’oublier les démonstrations de Neymar ou de Mbappé. Du côté des victoires marseillaises, on retiendra bien entendu le match du 29 mai 1993, où quelques jours après avoir gagné la ligue des champions face au Milan AC, l’OM s’imposera 3-1 contre le PSG avec un magnifique but de Basile Boli. Même les matchs nuls sont souvent spectaculaires, avec par exemple le Marseille – Paris de la 10ème journée de la saison 2017/2018 où Cavani doucha les espoirs des Marseillais d’obtenir enfin une victoire, en égalisant à la dernière minute après des buts de Luiz Gustavo et Florian Thauvin. Il est à noter que le classique OM – Paris du 22 mars 2020 (31ème journée de ligue 1) a été annulé à cause de la pandémie du Covid. Dans tous les cas, que ce soit au Parc des Princes ou au Stade Vélodrome, les classicos sont souvent explosifs !

À quelle date et heure sera retransmis Marseille - PSG ?

Jour et horaire précis de la retransmission télé en direct live HD ou en stream différé pour voir Marseille - PSG. Le match de foot Marseille - PSG est diffusé le Mercredi 13 Janvier 2021 à 21:00 sur Canal+. Et si vous recherchez la rencontre opposée, il s'agit de PSG - Marseille.

Sur quelle chaîne aller pour voir la retransmission HD de Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) ?

Chaine, diffuseur télévisé et canal de la diffusion TV VF et VO qui retransmet la rencontre de football Marseille - PSG en direct. Footaz répond gratuitement et avec succès aux questions suivantes : 'Sur quelle chaîne TV le match de foot Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) est-il diffusé aujourd'hui ?' , 'Où voir la rencontre de football Marseille - PSG ce soir ?' et 'Comment regarder Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) en live ?'. FootAZ vous accompagne, que le match soit diffusé, annulé ou non diffusé, en clair ou crypté, mais jamais dans l'illégal. Nous essayons de vous fournir les informations les plus fiables pour la date, l'heure, le site et la chaîne française diffusant Marseille - PSG !

Rediffusion gratuite télé pour Marseille - PSG

Il n'est pas rare que certaines chaines de télévision rediffusent des rencontres comme Marseille - PSG. Quel que soit le match, et quand nous le pourrons, Footaz vous communiquera gratuitement toutes les informations et le lien pour les rediffusions de Marseille - PSG.

Les chaînes de télé qui peuvent retransmettre Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain)

Avec Foot AZ, retrouvez la chaîne diffusant en France l’affiche Marseille - PSG. En France, les chaînes qui diffusent le plus le football et les matchs comme Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) sont RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC Sport Live et RMC Sport Access, Bein 1, Bein 2 et Bein 3, Canal + et Canal Plus Sport, Téléfoot, Eurosport 1 et Eurosport 2, L'Équipe, TF1, M6, W9, C8, France 2, France 3, France 4 et France 0. Si les clubs diffusent eux-mêmes les matchs, il est aussi possible de voir certaines rencontres comme Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain) sur Youtube, Facebook, Twitter, Twitch ou Dailymotion. Vous n’avez pas accès à la chaîne de télévision française diffusant le match Marseille - PSG ? Pensez également à vérifier s'il est diffusé en clair et en direct sur une autre chaîne de TV Européenne disponible sur votre box internet, en streaming légal ou par satellite en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Turquie, en Angleterre ou encore en Russie. Quel que soit votre opérateur pour voir Marseille - PSG (Orange, Free, SFR, Bouygues, Numéricable, Nordnet), FootAZ vous accompagne pour votre stream gratuit.

Où regarder à l'étranger le match Marseille - PSG ?

Vous cherchez quelle est la chaîne étrangère diffusant le match Marseille - PSG ? Par exemple, voici les principales chaînes de télé d’Europe diffusant en HD les matchs de Coupe ou la Ligue des Champions. La chaîne TV Allemande Sky Deutschland, les chaînes Belges RTL, Q2, VIER, Proximus, la chaîne de télé Italienne Sky Italia, la chaîne Hollandaise Ziggo Sport, la chaîne Polonaise Telewizja Polsat, la chaîne Portugaise Eleven Sports, la chaîne Espagnole Movistar, les chaînes télévisées Suisses SRG ou Teleclub, la chaîne Anglaise BT Sport et enfin la chaîne Russe Match TV. Pensez donc à parcourir les programmes de votre box TV ! Essayez également de trouver les liens des flux IPTV légaux diffusant ces chaînes qui retransmettent en direct les matchs, dont le match du jour Olympique de Marseille (OM) - PSG (Paris Saint Germain).