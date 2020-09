FootAZ, votre spécialiste des programmes de foot TV en VF pour PSG - Marseille : Le guide du streaming fiable pour toutes les retransmissions en direct du match PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) : quel que soit le support, qu'il s'agisse des chaînes de télévision, de la TV HD, de la radio, des flux légaux de streaming IPTV en direct sur Internet ou sur votre smartphone ! PSG - Marseille en direct en un coup d'œil n'est disponible que sur FootAZ, le foot de A à Z ! Programme TV foot gratuit.

Streaming live PSG - Marseille

Vous souhaitez voir aujourd'hui le match PSG - Marseille retransmis en streaming HD en français en direct et vous cherchez des liens de livestream ? Vous trouverez sur cette page la liste des chaînes et diffuseurs officiels en France pour regarder au bon horaire la rencontre PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) en streaming live sur leur chaîne. Aucune diffusion illégale de stream IPTV gratuit n'est listée sur FootAZ, ni aucune liste m3u ou flux OTT (over the top) comme Dream Ott ou Volka. Pour que le football continue de vivre et que des rencontres comme PSG - Marseille puissent avoir lieu, oubliez les flux gratuits illégaux et payez dès ce soir vos abonnements aux offres légales. S'il devait y avoir annulation du match suite à la Covid 19, le site FootAZ vous le signalera !

PSG - OM, le classique du foot français sur FootAZ

Le « classique » (ou "classico") PSG – OM est probablement le match de le plus attendu de l’année pour tous les fans du football français et de la Ligue 1 ! Les supporters Parisiens ou Marseillais notent chaque année sur le calendrier les matchs opposant ces deux équipes rivales. Avec FootAZ, les fans trouveront facilement la chaîne diffusant le match PSG - OM, que ce soit à la télévision ou sur un flux IPTV de streaming légal.

Les diffuseurs TV s’arrachent la retransmission du match chaque année, aussi bien les chaînes de télévision française que les chaînes étrangères qui diffusent toutes les matchs Paris Saint Germain – Olympique de Marseille.

L’histoire des matchs Paris – Marseille au Parc des Princes

La rivalité entre Paris et Marseille, les deux plus grandes villes de France, est en réalité plutôt récente dans le football, puisqu'elle date réellement de la fin des années 80 et se développera dans les années 90, décennie marquée par ces deux clubs français qui ont remporté chacun une coupe d'Europe et des championnats. Depuis, cette rencontre est devenue le match le plus regardé à la télévision et une affiche à ne pas rater pour les supporters du championnat de France, jusqu'à devenir le "classico".

Traditionnellement, les matchs PSG - OM sont marqués par de nombreuses fautes et des tacles "assassins", avec bien entendu des coups d'éclat des stars présentes de chaque côté. Chez les Parisiens, on peut ainsi retenir les accélérations géniales de Ronaldinho en 2002 au Parc ou encore le lob inspiré de Pauleta face à Barthez en 2004. Côté Marseillais, impossible d’oublier la performance de Ribery face à Paris en 2006. Autant d'actions devenues légendaires dans l'histoire des Paris - Marseille et du championnat de France.

À noter également que Pedro Miguel Pauleta est le meilleur buteur des Classico, avec 6 buts inscrits, suivi par Hervé Florès côté Marseillais avec 5 buts. Le record d’affluence pour ce match date de la saison 93-94 avec 48 000 spectateurs au Parc.

Le "classique" est également au cœur de certains faits divers entre supporters, voire entre dirigeants lorsque Pape Diouf envoie les "minots" au Parc des Princes en guise de protestation.

PSG – OM, le match télévisé à ne pas rater sur FootAZ

Dans l’histoire récente et depuis le rachat du Paris Saint Germain par le fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority (QIA) 2011, marquant l’arrivée de stars à Paris comme Neymar, Mbappé ou Di Maria, le classique est à sens unique. L’OM a bien du mal à venir s’imposer au Parc des Princes ces dernières années, malgré les efforts de Payet ou Thauvin. Vous souhaitez savoir si le PSG va continuer sa série de victoire ou si l’OM réussira enfin à s’imposer à Paris ? Retrouvez sur FootAZ les chaînes de télévision, les flux HD ou IPTV de streaming légaux diffusant le match Paris - OM ainsi que la date et l’horaire du classico français.

À quelle date et heure sera retransmis PSG - Marseille ?

Jour et horaire précis de la retransmission télé en direct live HD ou en stream différé pour voir PSG - Marseille. Le match de foot PSG - Marseille est diffusé le Dimanche 13 Septembre 2020 à 21:00 sur Téléfoot. Et si vous recherchez la rencontre opposée, il s'agit de Marseille - PSG.

Sur quelle chaîne aller pour voir la retransmission HD de PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) ?

Chaine, diffuseur télévisé et canal de la diffusion TV VF et VO qui retransmet la rencontre de football PSG - Marseille en direct. Footaz répond gratuitement et avec succès aux questions suivantes : 'Sur quelle chaîne TV le match de foot PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) est-il diffusé aujourd'hui ?' , 'Où voir la rencontre de football PSG - Marseille ce soir ?' et 'Comment regarder PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) en live ?'. FootAZ vous accompagne, que le match soit diffusé, annulé ou non diffusé, en clair ou crypté, mais jamais dans l'illégal. Nous essayons de vous fournir les informations les plus fiables pour la date, l'heure, le site et la chaîne française diffusant PSG - Marseille !

Rediffusion gratuite télé pour PSG - Marseille

Il n'est pas rare que certaines chaines de télévision rediffusent des rencontres comme PSG - Marseille. Quel que soit le match, et quand nous le pourrons, Footaz vous communiquera gratuitement toutes les informations et le lien pour les rediffusions de PSG - Marseille.

Les chaînes de télé qui peuvent retransmettre PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM)

Avec Foot AZ, retrouvez la chaîne diffusant en France l’affiche PSG - Marseille. En France, les chaînes qui diffusent le plus le football et les matchs comme PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) sont RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC Sport Live et RMC Sport Access, Bein 1, Bein 2 et Bein 3, Canal + et Canal Plus Sport, Téléfoot, Eurosport 1 et Eurosport 2, L'Équipe, TF1, M6, W9, C8, France 2, France 3, France 4 et France 0. Si les clubs diffusent eux-mêmes les matchs, il est aussi possible de voir certaines rencontres comme PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM) sur Youtube, Facebook, Twitter, Twitch ou Dailymotion. Vous n’avez pas accès à la chaîne de télévision française diffusant le match PSG - Marseille ? Pensez également à vérifier s'il est diffusé en clair et en direct sur une autre chaîne de TV Européenne disponible sur votre box internet, en streaming légal ou par satellite en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Turquie, en Angleterre ou encore en Russie.

Où regarder à l'étranger le match PSG - Marseille ?

Vous cherchez quelle est la chaîne étrangère diffusant le match PSG - Marseille ? Par exemple, voici les principales chaînes de télé d’Europe diffusant en HD les matchs de Coupe ou la Ligue des Champions. La chaîne TV Allemande Sky Deutschland, les chaînes Belges RTL, Q2, VIER, Proximus, la chaîne de télé Italienne Sky Italia, la chaîne Hollandaise Ziggo Sport, la chaîne Polonaise Telewizja Polsat, la chaîne Portugaise Eleven Sports, la chaîne Espagnole Movistar, les chaînes télévisées Suisses SRG ou Teleclub, la chaîne Anglaise BT Sport et enfin la chaîne Russe Match TV. Pensez donc à parcourir les programmes de votre box TV ! Essayez également de trouver les liens des flux IPTV légaux diffusant ces chaînes qui retransmettent en direct les matchs, dont le match du jour PSG (Paris Saint Germain) - Olympique de Marseille (OM).

